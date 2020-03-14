Mersin'deki okullarda, öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar kullanılıyor
Mersin'de meslek lisesi öğrencileri, hijyen solüsyonu üretimi gerçekleştiriyor.
14.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:06
Mersin'de meslek lisesi öğrencileri, hijyen solüsyonu üretimi gerçekleştiriyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojisi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okulların temizlenmesinde kullanılıyor.
Ürünler, çeşitli kurum ve kuruluşlara da gönderiliyor.
Kaynak: AA