Mersin'deki okullarda, öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar kullanılıyor Mersin'de meslek lisesi öğrencileri, hijyen solüsyonu üretimi gerçekleştiriyor.

Mersin'de meslek lisesi öğrencileri, hijyen solüsyonu üretimi gerçekleştiriyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojisi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okulların temizlenmesinde kullanılıyor.

Ürünler, çeşitli kurum ve kuruluşlara da gönderiliyor.

Kaynak: AA