Mersin'deki "Millet Bahçesi" projesinde çalışmalar devam ediyor
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Mersin'deki "Millet Bahçesi" projesinde çalışmalar devam ediyor

16.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:28
Mersin'deki

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin açılmasıyla kentin farklı bir renk ve canlılık kazanacağını belirtti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin açılmasıyla kentin farklı bir renk ve canlılık kazanacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile eski lunapark arazisine yapılan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'ın eşlik ettiği Su, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, "Millet Bahçesi'nin hizmete açılmasıyla şehrimiz, bir başka renk ve canlılık kazanacak, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri çok nitelikli bir proje hizmete sunulmuş olacaktır." ifadesini kullandı.

Su, daha sonra Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Mezitli İlçesi Esenbağlar Mahallesi'ndeki 31 bin metre kare alanda yapımı devam eden projenin örnek dairesini inceledi.

Yatay mimari tekniğinin uygulandığı projede, 262 konut, çocuk oyun ve spor alanlarının yer alacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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