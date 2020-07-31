Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan kuyumcu ağır yaralandığı olay iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada

Kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan kuyumcu ağır yaralandığı olay iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde kuyumculuk yapan H.K. adlı kuyumcunun dükkanına gelen kasklı 2 kişi bir süre konuştuktan sonra pompalı tüfekle kuyumcuya ateş etti. Kuyumcuda bu ateşe tabancasıyla karşılık verdi. Ancak kuyumcu iki bacağından vuruldu. Kasklı 2 kişi motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan kuyumcu H.K. ise önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne ardından da Mersin'e sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Kaynak: İHA