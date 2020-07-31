Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada
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Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan kuyumcu ağır yaralandığı olay iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada
31.07.2020 00:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:32

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan kuyumcu ağır yaralandığı olay iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde kuyumculuk yapan H.K. adlı kuyumcunun dükkanına gelen kasklı 2 kişi bir süre konuştuktan sonra pompalı tüfekle kuyumcuya ateş etti. Kuyumcuda bu ateşe tabancasıyla karşılık verdi. Ancak kuyumcu iki bacağından vuruldu. Kasklı 2 kişi motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan kuyumcu H.K. ise önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne ardından da Mersin'e sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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