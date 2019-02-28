Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı

Mersin'de bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla bir polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'taki olayın failinin merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, zanlı yakalandı. Polis olduğu öğrenilen zanlının, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde önceki gün bir kuyumcuyu soymak isteyen şüpheli, kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i silahla öldürmüş ve bir miktar altını alarak kaçmıştı.

Kaynak: AA