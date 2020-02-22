Mersin'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
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Mersin'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı

Mersin'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:58
Mersin'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı

'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 18 Şubat'ta gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında 3 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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