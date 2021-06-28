Mersin'deki Kızkalesi'nin plajına mavi bayrak verildi
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Mersin'deki Kızkalesi'nin plajına mavi bayrak verildi

Mersin'deki Kızkalesi'nin plajına mavi bayrak verildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Kültür Sanat

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'deki Kızkalesi'nin plajına, mavi bayrak yerleştirildi.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'deki Kızkalesi'nin plajına, mavi bayrak yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Halk Plajı'nın mavi bayrak alabilmesi için gerekli 33 kriter yerine getirildi.

Belediye bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm AŞ'nin yaptığı çalışmaların ardından Türkiye Çevre Eğitim Vakfınca (TÜRÇEV) verilen mavi bayrak, plajda göndere çekildi.

Plajda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şezlonglarda sosyal mesafe çalışması yapıldı, duş, tuvalet ve kıyafet kabinlerinin sayısı da arttırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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