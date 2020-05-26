Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
26.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:15

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 22 Mayıs Cuma günü Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, 33 DL 6832 plakalı otomobil, Tarsus turizm sahil bölgesi istikametine açılan yeni yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası ters dönen otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Araçta bulunan ikisi kadın 4 kişiden Tekin Yalçın (23), Gülçin Altun (24) ve Mesut Altunkanat boğularak hayatını kaybederken, Nuran Altun (26) Tarsus Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı.

4 gündür hastanede yatan Nuran Altun ise dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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