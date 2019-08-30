Mersin'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

30.08.2019 15:17
Mersin'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yayla yolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halinde iken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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