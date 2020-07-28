Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler

MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) aileleri, cenazelerini bekliyor.

Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler
28.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:27

MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) aileleri, cenazelerini bekliyor. Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu olan ve aynı zamanda otobüs şirketinin yönetim kurulu başkanı İsa Kızıltepe, "Biz can taşıyoruz, görevimiz çok kutsal. Kazada da şoförlerimiz daha büyük bir faciayı önlemişler. Melih çok gençti, işini iyi yapıyordu" dedi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kaza sonucunda, otobüsün iki şoförü Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş hayatını kaybederken, 4 asker şehit oldu. Şoförlerin Alaşehir'de yaşayan aileleri, aldıkları haberle büyük acı yaşadı. Acılı aileler, cenazelerini almayı beklerken, iki şoför, yarın saat 11.00'da Alaşehir Otogarı'nda düzenlenecek olan cenaze töreni sonrasında son yolculuklarına uğurlanacak.

'BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEMİŞLER'Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu ve otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı İsa Kızıltepe, "İki tane şoförümüzü kaybettik, dört şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük. Ailelerin acısı şu an çok taze, cenazelerimizi bekliyoruz. Şoförlerimizden helallik almalarını istiyoruz. Onları son yolculuklarına uğurlayıp, acımızı içimizde yaşayacağız. Biz can taşıyoruz, görevimiz çok kutsal. Şoförlerimizin duruşu çok önemli. Ki bu kazada da şoförlerimiz daha büyük bir faciayı önlemişler. Melih çok gençti, işini iyi yapıyordu. Çok üzgünüz" dedi.'KÖYDEKİ HERKESE YARDIMCI OLUYORDU'

Kaza anından çok kısa bir süre öncesine kadar şoför odasında uyuyan, otobüsün freninin tutmadığı anlaşıldığında muavin tarafından uyandırılıp, ön tarafa geçen ve Kızıltepe'ye yardımcı olmaya çalışan Süleyman Savaş'ın, Alaşehir'deki Üzümlü (Subaşı) isimli kırsal mahallede iki kız kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Yakınları, anne ve babası vefat eden Süleyman Savaş'ın kanser olan kız kardeşine baktığını, köydeki herkesin yardımına koştuğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş Güncel
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı
Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Emrah Beyonce Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Bayram İntihar Saldırı
Şu an buradasınız: Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 22:01:32. #1.15#
title