Mersin'deki kazada ölen otobüs şoförlerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, Manisa'ya gönderildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, Manisa'ya gönderildi.

Kazanın ardından cenazeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan otobüs şoförleri Süleyman Savaş (49) ile Melih Kızıltepe'nin (26) otopsileri tamamlandı. Şoförlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Manisa'ya gönderildi. Cenazelerin, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, aynı kazada yaralanarak Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 askerin tamamının taburcu edildikleri belirtilirken, Mersin'deki hastanelere sevk edilen 12 askerin tedavisinin ise halen devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA