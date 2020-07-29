Mersin'deki kazada hayatını kaybeden şoförler Alaşehir'de toprağa verildi
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Mersin'deki kazada hayatını kaybeden şoförler Alaşehir'de toprağa verildi

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) cenazeleri, memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Mersin'deki kazada hayatını kaybeden şoförler Alaşehir'de toprağa verildi
29.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:33

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) cenazeleri, memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 07.30 sıralarında, Karaman Karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kaza sonucunda, otobüsün iki şoförü Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş hayatını kaybederken, 4 asker şehit oldu.Ölen şoförlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş'ın cenazeleri, memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Alaşehir Otogarı'nda, bugün saat 11.00'de tören düzenlendi. Melih Kızıltepe'nin annesi Hülya Kızıltepe, oğlunun tabutuna sarılarak, Anneannene selam söyle diyerek ağıt yakması yürek dağladı. Süleyman Savaş'ın kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Vakit beklemeden kılınan cenaze namazı sonrası Süleyman Savaş, Subaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Melih Kızıltepe ise Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Melih Kızıltepe'nin babası Ali Kızıltepe ve kardeşleri, şoförün çalıştığı firmanın Başkanı İsa Kızıltepe, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ulaştırma Taburu'ndan alınan askerleri sevk sırasında, elim bir kaza yaşandı. Kazadan kurtulan askerlerin anlattıklarına göre şoförler, büyük bir kazayı önlemiş ve canlarını feda etmişler. Hepimizin başı sağ olsun dedi.


Kaynak: DHA

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