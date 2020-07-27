Mersin'deki kazada görgü tanığı kazayı anlattı. 5 askerimizin şehit olduğu kazada, görgü tanığı 18 yaşındaki genç gördüklerini anlattı.

02Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 askerin şehit olduğu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiği kazayı gören Burak Ata (18), o anları anlattı, "Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi" dedi."

İÇERİDEN BAĞIRIŞ SESLERİ GELDİ

Ailesiyle birlikte otomobille yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini kaydeden Ata, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.

YAŞANA KAZADA KAÇ YARALI VAR?

Mersin Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA