Mersin'deki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi salı günleri ziyarete kapalı olacak

Mersin'deki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin salı günleri ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Mersin'deki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin salı günleri ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı merkezdeki "can dostlar"ın daha hijyenik koşullarda beslenebilmesi için söz konusu günde dezenfekte çalışmasının yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal