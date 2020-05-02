Mersin'deki karantina yurtları 2 binden fazla Türk vatandaşına "ev" oldu

Mersin'deki karantina yurtları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen 2 binin üzerindeki Türk vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

Mersin'deki karantina yurtları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen 2 binin üzerindeki Türk vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, yurda getirilen vatandaşlar Mersin'de de konuk ediliyor.

Türk vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük izolasyon sürecini de kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 9 yurttan 5'inde geçiriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan ve Almanya'dan kente getirilen 2 binden fazla Türk vatandaşının, bu yurtlarda tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor.

Yurtlarda kalan vatandaşlardan karantina sürecini tamamlayan 1276 kişi ailelerine kavuşma mutluluğu yaşarken, tahliyelerin devam ettiği "dev operasyon" kapsamında yeni misafirler de kente gelmeye devam ediyor.

Yurtlarda mutlu anlar da yaşanıyor

Mersin'deki yurtlarda karantina sürecini tamamlamaya çalışan ailelerin, mutlu anlarına da ortak olunuyor.

KKTC'den 24 Mart'ta getirilen ve Mersin Kız Yurdu'nda izolasyona alınan Sevda Gül, doğumunun yaklaşması üzerine Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Karantina sürecinde sevindirici haberi alan Sevda Gül, hastanede Azra bebeği dünyaya getirdi.

"En iyi hizmetleri sunuyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden getirilen Türk vatandaşlarının kentteki yurtlarda konakladığını söyledi.

Bu yurtlarda devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Kaymaz, şöyle konuştu:

"Karantina yurtlarımızda kalan vatandaşlarımız için 14 gün boyunca her türlü imkanımızı, devletimizin bütün gücünü kullanarak, herhangi sıkıntı yaşamadan onları misafir ediyoruz. Mersin'deki yurtlar en çok misafir ağırlayan iller arasında bulunuyor. Bu süreçte 2 binin üzerinde misafirimiz oldu. Devletimizin ve milletimizin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yurtlarda karantina sürelerini dolduran vatandaşlarımızı da yine devletimizin imkanlarıyla herhangi bir ücret alınmadan evlerine kadar götürüyoruz."

Kaymaz, karantina sürelerini dolduran vatandaşların güzel temennilerle yurttan ayrıldığını belirterek, "En iyi hizmetleri sunuyoruz. Vatandaşlarımız da güzel duygu ve düşüncelerini bize iletiyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Biz en iyi şartlarda misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını ifade eden Kaymaz, "Kentte bulunan 3 yurdumuzu da sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk. Yine onlara da en iyi hizmetleri sunuyoruz. Onlar bizim için değerli." dedi.

Kaynak: AA