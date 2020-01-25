Mersin'deki Kar Festivali, Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi
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Mersin'deki Kar Festivali, Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi

Mersin'de kentin yüksek kesimlerinde ilk kez düzenlenmesi planlanan Toroslar Kar Festivali, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.

25.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:04
Mersin'deki Kar Festivali, Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi

'de kentin yüksek kesimlerinde ilk kez düzenlenmesi planlanan Toroslar Kar Festivali, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki nedeniyle ertelendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, Arslanköy Yaylası'nda bugün başlaması planlanan festival ile Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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