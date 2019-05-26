Mersin'deki Kahramanmaraşlılar iftarda buluştu

Mersin Kahramanmaraşlılar Derneğince, iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleşen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Çağrıcı, konuşmasında, davete katılan konuk ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Mersin'de yaşayan Kahramanmaraşlılar olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çağrıcı, "Yapacağımız sosyal etkinliklerle ailelerimizin çocuklarımızın birbirleriyle tanışmasını amaçlıyoruz. Kahramanmaraş ile Mersin arasında bir kültür köprüsü kurarak geleneklerimizi göreneklerimizi burada yaşatmak, çocuklarımıza aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Çağrıcı, ilerleyen günlerde "Kahramanmaraş" konulu bir sergi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, kentteki bazı kurumların temsilcileri ile derneğin Adana ve Tarsus şubesindeki üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA