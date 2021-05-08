Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı Semra Ç.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan eşi Ahmet Ç. Silifke ilçesinde yakalandı Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca kaçarken polis tarafından yakalandı.

Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Semra Ç.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan eşi Ahmet Ç. Silifke ilçesinde yakalandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca kaçarken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmanda eşi Semra Ç. ile tartışan kocası Ahmet Ç. bir süre sonra cinnet getirip eşini bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Ç. daha sonra da olay yerinden kaçtı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin takibi sonrası katil zanlısı Ahmet Ç. Silifke ilçesinde kaçarken yakaladı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf ederek, aile içi geçimsizlik sonucu cinayeti işlediğini belirtti.

Ahmet Ç. ifadesinin alınmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi'nden sağlık raporu alınarak tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:46:29. #1.16#

title