Mersin'deki kadın cinayeti

Mersin'de eski eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ve ona yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Murat C. ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Murat C'nin, emniyetteki ifadesinde kızından para almak için eski eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiğini, karşılaşınca tartışmaya başladıklarını, olayın bundan sonra gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Mersin'de 3 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Filiz Kaplan (42) hayatını kaybetmiş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. gözaltına alınmıştı.

Zanlıya yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA