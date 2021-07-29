Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
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Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Bozyazı ilçesinde, dün muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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