Mersin'deki halde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü
Mersin'in Tarsus ilçesindeki, yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
14.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:48
Mersin'in Tarsus ilçesindeki, yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haldeki komisyoncu dükkanlarında sabaha karşı başlayan yangın, plastik sebze sandıklarının tutuşmasıyla çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangında, 2 iş yeri tamamen yandı, 2 iş yerinde ise hasar oluştu.
Kaynak: AA