Mersin'deki halde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü
Haberler » Güncel » Mersin'deki halde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü - Haber

Mersin'deki halde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesindeki, yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:48
Mersin'deki halde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

'in ilçesindeki, yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haldeki komisyoncu dükkanlarında sabaha karşı başlayan yangın, plastik sebze sandıklarının tutuşmasıyla çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangında, 2 iş yeri tamamen yandı, 2 iş yerinde ise hasar oluştu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler