Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi, 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 18 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlenmiş, 12 zanlı gözaltına alınmış, dijital materyaller ele geçirilmişti.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title