FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 18 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlenmiş, 12 zanlı gözaltına alınmış, dijital materyaller ele geçirilmişti.

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title