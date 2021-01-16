Mersin'deki dolandırıcılık soruşturmasında yakalanan anne ile kızı ev hapsi tedbiriyle salıverildi

Mersin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile kızı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mersin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile kızı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 13 Ocak'ta "başlık parası" adı altında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Y.S. ile annesi H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen anne ile kızı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Merkez Akdeniz ilçesinde 12 Ocak'ta iki ailenin kavga ettiği ihbarını alan polis, olay yerine giderek tarafları ayırmıştı. Emniyete götürülen ailelerin, aynı gün aynı saatte "kız isteme" merasimi için söz aldıkları ve evin kapısında durumu anlayınca kavga ettikleri belirlenmişti.

Başlatılan soruşturmada iki damat adayının evleneceklerini zannettikleri Y.S. ile babası K.S, annesi H.S, ağabeyleri M.S. ve M.S, yengesi İ.S. ile "başlık parası" bahanesiyle mağdurlardan para aldığı iddia edilen E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Polis, adreslerine düzenlediği operasyonda baba K.S. ile oğlu M.S. ve eşi İ.S'yi gözaltına almış, zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar