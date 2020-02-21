Mersin'deki cinayetin zanlısı Konya'da yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Konya'da gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Konya'da gözaltına alındı.
Hadi İncirligöz'ün (41), 17 Şubat'ta Öğretmenler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüphelilerden M.Y (40), Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanarak ilçeye getirildi.
Ekipler, diğer şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.