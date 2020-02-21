Mersin'deki cinayetin zanlısı Konya'da yakalandı

21.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Konya'da gözaltına alındı.

Hadi İncirligöz'ün (41), 17 Şubat'ta Öğretmenler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden M.Y (40), Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanarak ilçeye getirildi.

Ekipler, diğer şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA