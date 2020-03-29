Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik yemek üretiliyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Güncel

Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik yemek üretiliyor

Korona virüs salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinin, 'Tenceremiz paylaşım için kaynıyor' sloganıyla bu süreçte başta 65 yaş üstü olmak üzere kentteki vatandaşlara en hijyenik koşullarda yemek üretimi yaptığı bildirildi.

29.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:37
Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik yemek üretiliyor

Korona virüs salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinin, 'Tenceremiz paylaşım için kaynıyor' sloganıyla bu süreçte başta 65 yaş üstü olmak üzere kentteki vatandaşlara en hijyenik koşullarda yemek üretimi yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi sınırları içerisinde biri aşçıbaşı, 15'i mutfak ve 26'sı saha personeli olmak üzere toplam 43 kişilik ekiple günlük 6 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip aşhanede, mesai gece yarısı 02.00'de başlıyor. Bünyesinde yemek yeme alanı, mutfak, sebzeler ve etler için ayrı ayrı soğuk hava depoları ve bulaşıkhanesi bulunan aşhanede, endüstriyel mutfak malzemeleriyle yemek üretiminde hijyen ve kaliteden ödün verilmiyor. Ekmek doğramadan kıyma makinesine kadar donanımlı ekipman altyapısıyla pişen yemekler, kentin çeşitli noktalarında birçok kişiye ulaşıyor.

Yemekler günün farklı zaman dilimlerinde kentin farklı noktalarına ulaşıyor

Korona virüs salgını nedeniyle şu günlerde ziyaretçilere kapılarını kapatan Büyükşehir Belediyesi, üretimden dağıtım noktalarına kadar hijyen tedbirlerini de artırdı. Bone, eldiven, maske ve önlüklerle yemek üretim ve dağıtım aşamalarında hijyene büyük önem gösteren personel, gece yarısı saat 02.00'de mesaiye başlıyor. Aşhane, '1 ekmek 1 çorba', 'Mahalle mutfakları', 'Evde yemek hizmeti' ve 'Mobil mutfak' gibi çalışmaların yanı sıra olağanüstü durumlarda da verdiği hizmetle, tenceresinde pişen yemeği kentin farklı noktalarında farklı koşullarda yaşam süren birçok vatandaşa ulaştırıyor.

Salgından sonra 2 bine yakın kişiye de yemekler ulaştırılıyor

Engel durumu olan, yaş almış veya evlerinden dışarıya çıkamayan toplam 780 vatandaşa yemekleri düzenli olarak aşhaneden alınıp, evlerine kadar ulaştırılıyor.Büyükşehir aşhanesi, korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşları da unutmuyor. Salgının yaygınlaşmasıyla birlikte evlerinden çıkamayan 2 bine yakın kişiye de aşhanenin mis gibi yemekleri tüm hijyen önlemleri eşliğinde gönderiliyor.

"Hijyen ön plandaydı ama şu anda aldığımız tedbirlerle bunu 2-3 katına çıkarttık"

Aşhane'nin aşçıbaşı Durdu Gürbüz, böyle bir hizmetin içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üretim aşamasında hijyene ve kaliteye büyük önem verdiklerini söyledi. Aşhanede öncelikli tuttukları hijyeni korona virüs salgını sebebiyle aldıkları tedbirlerle üst seviyelere çıkardıklarını vurgulayan Gürbüz, "Şu an virüsten dolayı dışarıdan vatandaş kabul etmiyoruz. Gelip burada yemek yiyen vatandaşlarımız vardı. Şu anda biz yemekleri onların evlerine götürüyoruz. Kapıda zaten dezenfektanlarımız var. Personel harici kimse buraya giremiyor. Galoşlarımız, eldivenlerimiz, maskelerimiz ve bonelerimizi takarak birbirimizle aramızdaki temastan

da uzak kalmaya çalışıyoruz. Temizlik görevlisi arkadaşlarımız kapı kolları gibi ortak temas sağlanan noktaları sürekli çamaşır sularıyla temizliyorlar. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde hijyen ön plandaydı ama şu anda aldığımız tedbirlerle bunu 2-3 katına çıkarttık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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