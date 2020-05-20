Mersin'deki Atatürk büstü restore edildi
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Mersin'deki Atatürk büstü restore edildi

Akdeniz Belediyesi tarafından restore edilen Atatürk büstünün açılışı yapıldı.

Mersin'deki Atatürk büstü restore edildi
20.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:12

Akdeniz Belediyesi tarafından restore edilen Atatürk büstünün açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel Mahallesi'ndeki Atatürk büstü, yenileme çalışmasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıldı.

Açılışa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle sakinleri ve esnaf maskeyle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Atatürk büstü ve çevresini baştan sona restore ederek, yenilediklerini belirtti.

Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda büstün açılışını yaptıklarını ifade eden Gültak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllarca yaşayacağını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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