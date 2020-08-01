Mersin'de zincirleme kaza: 6 yaralı
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Mersin'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mersin'de zincirleme kaza: 6 yaralı
01.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:13

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 33 DFV 65 plakalı yolcu otobüsü, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı eski otogar kavşağında, önünde seyreden 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da bir ticari araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yoldaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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