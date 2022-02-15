Mersin'de zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler
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Mersin'de zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki zincir marketlerde, KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirildiği gıda ürünlerinin fiyat etiketleri denetlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki zincir marketlerde, KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirildiği gıda ürünlerinin fiyat etiketleri denetlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KDV düzenlemesinin ardından çalışma başlatan zabıta ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde satılan gıda ürünlerin fiyatlarını inceledi.

Ürünlerin KDV indirimlerinin yanı sıra etiket ile kasadaki fiyatlarını da karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihi kontrolü de yaptı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel, Haberler

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