Mersin'de zeytinyağı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
17.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:34
Mersin'in Silifke ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
O.A. idaresindeki 33 EJD 18 plakalı kamyon, Gökbelen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı sürücü O.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya