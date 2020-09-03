Mersin'de zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
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Mersin'de zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mersin'de zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
03.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:38

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tarsus yakınlarında Nejat Özdemir idaresindeki 27 BS 147 plakalı paketlenmiş zeytin yüklü tırın lastik kısmında başlayan yangın dorseye sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken tırda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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