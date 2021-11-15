Mersin'de zeytin hasadı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan zeytinden 160 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Çortak Mahallesi'ndeki hasatta AA muhabirine, ilçenin anıt ağaçlar yönünden zengin olduğunu söyledi.

Mut'ta zeytin yetiştiriciliğinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Bayır, bundan dolayı anıt ağaç sayılarının tescilini yaptırdıklarını ve bunların sayısını arttırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayır, bu yıl ilçede zeytin rekoltesinde azalma beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilaçsız, natürel, organik, zeytin ve zeytinyağının üretildiği ilçemizde bu yıl 160 bin ton zeytin ve 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. İlçemizde geçmiş yıllara nazaran bu yıl küresel ısınmanın etkisiyle yüzde 35 rekolte azlığı beklenmektedir. İlçemizde kimyasal kullanmadan üretilen zeytinlerden elde edilen natürel, organik, sızma zeytinyağlarımızı, gerek iç piyasada gerek dış piyasada satmaktayız. Zeytinyağlarımızın, diğer bölgelerin zeytinyağlarından ayrıcalıklı özelliği Mut ilçemizi ön plana çıkarmaktadır. Sıfıra yakın asit oranı olan zeytinyağlarımızın peroksit değerinin de düşük olması raf ömrünü 2-3 sene artırmaktadır."

Üretici Bilal Pakdemir de hasattan elde ettikleri zeytinleri yağa dönüştüreceklerini ve bunu öncelikle devlet erkanı ile gastronomi şeflerine hediye olarak göndereceklerini kaydetti.