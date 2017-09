Mersin'de zeytin hasadı başladı

Mut ilçesinde bu yıl 180 bin ton zeytin ve 25 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor



MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Mevsimin iyi gitmesinden dolayı bu yıl 180 bin ton zeytin ve 25 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Faruk Deniz, Türkiye'de zeytinin ilk hasadının Mersin'in Mut ilçesinde başladığını belirterek, mevsimin iyi gitmesinden dolayı bu yıl 180 bin ton zeytin ve 25 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklendiğini söyledi. Deniz, tamamen organik üretim yapılan Mut ilçesinde zeytin üreticilerinin zirai mücadelede kimyasal ilaç kullanmadığını vurguladı.

İlçedeki zeytinciliğinin asırlara dayandığını ifade eden Deniz, "Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğünce "anıt ağaç" olarak tespiti yapılan bin 300 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı zeytin ağacına sahibiz" dedi.

Türkiye'de zeytin ihtiyacının yüzde 4'ünü ve zeytinyağı ihtiyacının yüzde 9'unu tek başına Mut ilçesi karşılıyor. Dünyada zeytin hasadının ilk yapıldığı bölge olan bilinen Mersin'in Mut ilçesinde iklim şartları nedeniyle haşere ya da zararlı problemi de yaşanmıyor. Mut ilçesinin Akdeniz Bölgesinde Toros Dağlarının güney eğiminde yer almasından dolayı mikro klima iklimi bulunuyor.