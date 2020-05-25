Mersin'de zeytin bahçesinde yangın
Mersin'in Gülnar ilçesindeki bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
25.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:25
Mersin'in Gülnar ilçesindeki bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi'nde zeytin bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünden 3 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Kaynak: AA