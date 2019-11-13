Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı
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Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı.

13.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:04
Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı.

Kayadibi Mahallesi'nde M.A.M. ve R.E. zeytin toplamak için ağaca çıktı.

Bir süre zeytin toplayan M.A.M. ve R.E. dengelerini kaybetmeleri sonucunda ağaçtan düştü.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

M.A.M. ve R.E, ilk müdahalenin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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