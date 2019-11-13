Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı.
Kayadibi Mahallesi'nde M.A.M. ve R.E. zeytin toplamak için ağaca çıktı.
Bir süre zeytin toplayan M.A.M. ve R.E. dengelerini kaybetmeleri sonucunda ağaçtan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
M.A.M. ve R.E, ilk müdahalenin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.