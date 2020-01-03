Mersin'de zafer yürüyüşü

03.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:59

Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümünde düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü? coşkuyla gerçekleştirildi.

Yürüyüş öncesinde, başta Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için belediye önünde bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve 7'den 77'e herkesin tek yürek olduğu yürüyüş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte temsili Elif'in Kağnısı ve sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar tarihi yeniden canlandırdı.Mersin'deki kurtuluş coşkusunu görüntülemek isteyenler ise cep telefonlarına sarılırken, evlerinin ve işyerlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da korteje Türk Bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek verdi.

Yürüyüşle tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliğin en güzel mesajını verdiklerini belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersin'e sahip çıkınız!' diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkaracağız. Çünkü biz bu tarihi hep birlikte yazdık. 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüzü bu yıl da gururla, coşkuyla, birlik beraberlik içinde 3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir şekilde gerçekleştirdik. Yanımızda olan, yürüyüşümüze destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: DHA