Mersin'de zabıtalara ortak eğitim

19.09.2019 16:41

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliği ile Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde Mersin'de bulunan zabıtalara eğitim semineri verildi.



Mersin Büyükşehir ve Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli zabıta personelinin katıldığı eğitim çalışması, Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda, zabıta çalışanlarına İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep Demir tarafından, yapılan uygulamalar ve yasalara uyumu ile ilgili bilgiler aktarıldı.



Zabıta çalışanlarının karşılaştıkları problemlere karşı yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulundukları eğitim seminerinin açılışına katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçelerde yapılan farklı uygulamaların yaşattığı sıkıntılara dikkat çekti.



Hizmetlerin başarısında eşgüdümlü çalışmanın önemine değinen Tarhan, karşılaşılan paralel sorunlara paralel çözüm üretmenin, hizmet kalitesini artıracağını savundu. Bu nedenle ortak bir eğitim programı talep ettiklerini belirten Tarhan, "Kurumsal olarak uzun zamandır zabıtalarımızı ortak eğitime almayı planlamıştık. Diğer belediyelerle yapılan toplantılarda ne denli önemli ve gerekli olduğuna karar verdik. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin başında, benzer konularda farklı uygulamaların yapılması geliyor. Elbette kentin durumuna göre farklılıklar olabilir ama bazı temel konularda birliktelik olması şarttır. İnanıyorum ki, bu eğitimler sonrasında bazı konular net olarak anlaşılır ve birliktelik sağlanabilir. Bu eğitim seminerinin başka bir avantajı da farklı kentlerde görülen iyi uygulamaların Mersin genelinde zabıtlarımız için örnek teşkil etmesine yol açacaktır. Buradaki iyi uygulamaları da değerli hocamız gidip başka şehirlerde anlatacaktır" dedi.



Tüm belediye çalışanlarının eğitimine büyük önem verdiklerine vurgu yapan Tarhan, "Zabıta çalışanlarının zor bir görevi var. Belediyelerin görünen yüzleri zabıtalardır. Bu nedenle ne türlü zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın hoşgörülü ve saygın davranmak zorundalar. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçilerinin iyi hizmet etmesi, alacakları iyi bir eğitimle mümkün olacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA