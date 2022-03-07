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Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı stoku yapılıp yapılmadığına yönelik marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, deposunda stokladığı 5 litrelik ayçiçeği yağlarını reyonlara koymadığı tespit edilen bir zincir market hakkında tutanak tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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