Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.
TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.
Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı stoku yapılıp yapılmadığına yönelik marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, deposunda stokladığı 5 litrelik ayçiçeği yağlarını reyonlara koymadığı tespit edilen bir zincir market hakkında tutanak tutuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel