Mersin'de zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı
AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçedeki fırınlarda halk sağlığını korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edildi, eksiği görülen iş yerlerine uyarıda bulunuldu.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel