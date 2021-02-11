Mersin'de zabıta ekipleri fırın ve marketlerde denetim yaptı
11.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:10
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda satılan iş yerlerinde hijyen, fahiş fiyat ve son tüketim tarihi denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere el koydu, eksiği görülen iş yerlerine uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal