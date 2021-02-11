Mersin'de zabıta ekipleri fırın ve marketlerde denetim yaptı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda satılan iş yerlerinde hijyen, fahiş fiyat ve son tüketim tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere el koydu, eksiği görülen iş yerlerine uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal