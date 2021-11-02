Mersin'de zabıta ekipleri fırın, pastane ve lokantaları denetledi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri fırın, pastane ve restoranları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve restoranlarda hijyen ve ruhsat kontrolü yaptı.

İş yerlerinin mutfak ve depolarını da inceleyen ekipler, fiyat ve etiket kontrollerinde de bulundu.

Ekipler, eksiklikleri bulunan firmalar hakkında tutanak tutarak iş yeri sahipleri uyarıldı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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