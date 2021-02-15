Mersin'de yüz yüze eğitimin başladığı köy okulları teneffüs aralarında dezenfekte ediliyor
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Mersin'de yüz yüze eğitimin başladığı köy okulları teneffüs aralarında dezenfekte ediliyor

15.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:46
Mersin'de yüz yüze eğitimin başladığı köy okulları teneffüs aralarında dezenfekte ediliyor

Mersin'de, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında yeniden ders zili çalan kırsal mahalle ve köy okullarında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Mersin'de, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında yeniden ders zili çalan kırsal mahalle ve köy okullarında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan ekipler, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında açılan okulları da dezenfekte etti.

Kırsal mahalle ve köy okullarındaki teneffüs aralarında sınıflara giren ekipler, derslikleri dezenfekte etti.

Okullardaki merdiven, tuvalet, koridor, kapı kolları, bahçe ve oyun alanlarında da hijyen çalışması yapıldı.

"Çocuklarımızın temas edebileceği her yer dezenfekte edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, okulları dezenfekte edip öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edebilmelerini amaçladıklarını bildirdi.

Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, "Yüz yüze eğitime başlayan okullarda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla eğitim yuvalarımızı daha hijyenik hale getirdik. Çocuklarımızın temas edebileceği her yer dezenfekte edildi. Onların sağlığı bizim için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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