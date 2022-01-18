Mersin'de yüz yüze eğitime kar engeli

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda yarın uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.