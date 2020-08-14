Mersin'de yürüyüş grubunun bulduğu mağarada inceleme
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Mersin'de yürüyüş grubunun bulduğu mağarada inceleme

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, bir yürüyüş grubunun Anamur ilçesinde keşfettiği mağarada inceleme yaptı.

Mersin'de yürüyüş grubunun bulduğu mağarada inceleme
14.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:25

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, bir yürüyüş grubunun Anamur ilçesinde keşfettiği mağarada inceleme yaptı.

Korucuk Mahallesi'ndeki mağaraya özel ekipmanlarla inen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Burak Çelikci, İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü öğrencisi Eren Kenan ve Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyesi Aykut Albayrak, araştırma için numune topladı.

Çelikci, AA muhabirine, fosilleşmiş mağaranın yaklaşık 9 metre derinliğe, 4,3 metre genişliğe sahip olduğunu söyledi.

Mağaranın, kar sularının kireç taşlarını eritmesi sonucu oluştuğu sonucuna vardıklarını ifade eden Çelikci, "Mağaranın, Buzul Çağında oluştuğunu düşünüyoruz. Aldığımız örnekleri laboratuvarda inceledikten sonra daha net bir sonuca ulaşacağız. Bir rapor hazırlayarak sonuçları yayınlayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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