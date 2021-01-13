Mersin'de yürümekte zorluk yaşayan kadının yol sorunu çözüldü
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Mersin'de yürümekte zorluk yaşayan kadının yol sorunu çözüldü

13.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:20
Mersin'de yürümekte zorluk yaşayan kadının yol sorunu çözüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yürümekte güçlük çeken 62 yaşındaki Zeynep Sözer'in evinin önündeki yol sorunu, belediye ekiplerince çözüme kavuşturuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yürümekte güçlük çeken 62 yaşındaki Zeynep Sözer'in evinin önündeki yol sorunu, belediye ekiplerince çözüme kavuşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Kargıpınarı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Sözer'in evinin önündeki bozuk yol nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığını öğrenince harekete geçti.

Aileyle görüşen ekipler, evin önündeki yaklaşık 60 metrelik sokağa asfalt dökerek onarım çalışması yaptı.

Sözer, yol sorunun çözüme kavuşturulasıyla mutluluk yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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