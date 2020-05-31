Mersin'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir deponun üzerindeki gölgelikten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir deponun üzerindeki gölgelikten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Hamza S. (32) kayısı toplamak için çıktığı bir deponun üzerindeki gölgelikten düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Hamza S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hamza S'nin, 7 aylık hamile eşi Özlem S'ye arkadaşının bahçesinden kayısı toplamak için deponun üzerine çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA