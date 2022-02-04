Mersin'de yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamyonlarla ilçenin yüksek kesimlerinden getirilen Kar, Halkkent, Osmaniye, Zeki Ayan, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde belirlenen noktalara döküldü.

Buralardaki çocuklardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da fotoğraf çektirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte bazı çocuklar, ilk kez karda oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, kendilerine sürpriz yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.