Mersin'de yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı - Haberler
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Mersin'de yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamyonlarla ilçenin yüksek kesimlerinden getirilen Kar, Halkkent, Osmaniye, Zeki Ayan, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde belirlenen noktalara döküldü.

Buralardaki çocuklardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da fotoğraf çektirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte bazı çocuklar, ilk kez karda oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, kendilerine sürpriz yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Osmaniye, Toroslar, Mersin, kar, Güncel, Haber

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