Mersin'de yük treninde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninde çıkan yangın söndürüldü.
15.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:08
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mersin-Adana seferini yapan yük treninin bir vagonunda, Tarsus Tren Garı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA