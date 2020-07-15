Mersin'de yük treninde çıkan yangın söndürüldü Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Adana seferini yapan yük treninin bir vagonunda, Tarsus Tren Garı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA