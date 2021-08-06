Mersin'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor
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Mersin'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor

Mersin'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan denetimler, Anamur ilçesinde sürdürüldü.

Denetimde, jandarma ve zabıta ekipleri, kamyon ve tırların tonajlarını, lastiklerini, koruma çerçeveleri, arka işaret levhalarını ve reflektörlerini kontrol etti.

Mersin'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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