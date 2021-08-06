Mersin'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan denetimler, Anamur ilçesinde sürdürüldü.

Denetimde, jandarma ve zabıta ekipleri, kamyon ve tırların tonajlarını, lastiklerini, koruma çerçeveleri, arka işaret levhalarını ve reflektörlerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat