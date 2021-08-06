Mersin'de yük taşıyan araçlara denetim
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Mersin'de yük taşıyan araçlara denetim

Mersin'de yük taşıyan araçlara denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de jandarma trafik timleri, yük taşıyan araçlara yönelik uygulama yaptı.

Mersin'de jandarma trafik timleri, yük taşıyan araçlara yönelik uygulama yaptı. 523 araç kontrol edilirken, eksiklikleri bulunan araçların sürücülerine idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde şehir içi ve şehirlerarası karayollarında özel ile kamuya ait işletme, fabrikalara yük taşıyan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmaya yönelik olarak, bu araçlarda bulunması gereken yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve rekfektör bulundurulması başta olmak üzere diğer ihlallerini önlemek ve sürücüler üzerinde 'algılanan yakalanma riski duygusunu arttırılması' maksadıyla yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Trafik Güvenlik Eylem Planı çerçevesinde belediye ve karayolları ile birlikte gerçekleştirilen uygulamalarda 523 yük taşıyan araç kontrol edilirken, eksiklikleri bulunan araçların sürücülerine idari para cezası uygulandı. - MERSİN

Mersin'de yük taşıyan araçlara denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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